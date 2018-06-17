Анджелина Джоли поблагодарила Ирак за помощь сирийским беженцам

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Американская актриса Анджелина Джоли, посетившая лагерь для беженцев Домиз в Ираке, поблагодарила власти этой страны за размещение на своей территории сирийцев, покинувших родину из-за войны. В заявлении, опубликованном в воскресенье в Женеве, она вместе с тем обратила внимание на недостаточное финансирование программы помощи по линии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Джоли, являющаяся послом доброй воли УВКБ, заявила, что приехала в Ирак в преддверии Всемирного дня беженцев, отмечаемого 20 июня. Это ее третья за последние шесть лет поездка в лагерь Домиз, в котором размещены в основном сирийские женщины и дети. "Хочу поблагодарить иракский народ за его великодушие в отношении сирийских беженцев и перемещенных лиц, и особенно правительство KRI [Иракского Курдистана]", - сказала она.

Посол доброй воли предупредила о тяжелых последствиях недостаточного финансирования помощи беженцам. "План УВКБ по Сирии в прошлом году получил только 50% фондов, а в этом году - только 17%, поэтому наступают ужасные последствия для людей, и насчет этого не должно быть иллюзий", - подчеркнула она. По мнению Джоли, "единственным ответом" в сложившейся ситуации может быть только прекращение конфликта, который заставляет людей покидать свои дома, и выполнение правительствами взятых на себя обязательств.

В субботу актриса посетила в Ираке город Мосул. Она назвала ужасающими условия жизни в городе, подчеркнув, что это "наихудшее опустошение", которое она когда-либо видела за все время работы с УВКБ с 2001 года. Всю территорию вокруг Западного Мосула сровняли с землей, констатировала Джоли. Она призвала мировое сообщество оказать помощь в восстановлении города.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.