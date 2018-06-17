Туристы попробовали 100-килограммовый пирог на фестивале клубники под Саратовом

САРАТОВ, 17 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. туристов из Саратова, Самары, Пензы и других городов РФ посетили фестиваль клубники, который в воскресенье состоялся в городе Балаково Саратовской области. Одним из главных событий стала презентация клубничного пирога весом 100 кг, который смогли попробовать все желающие, сообщили ТАСС в пресс-службе областного комитета туризма.

"Фестиваль клубники состоялся в Балаково, участниками стали около 20 тыс. туристов из Саратовской, Самарской, Пензенской, Московской, Владимирской и других областей. В рамках фестиваля гости смогли увидеть концерт, а также поучаствовать в гастрономическом шоу", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что гостям был представлен 17-метровый клубничный пирог весом в 100 кг, а также клубничный торт весом 70 кг, попробовать которые смогли все желающие. Кроме того, были развернуты импровизированные национальные дворики: русский, украинский, татарский и другие, где туристы смогли ознакомиться с бытом народов мира и отведать блюда национальной кухни. Представители дачных товариществ и владельцы личных подсобных хозяйств на клубничном базаре представили выращенный своими руками урожай.

"Фестиваль клубники проходит в Балаково в пятый раз, и в очередной раз он собирал большое число участников. Это событие помогает региону развивать внутренний туризм, а местным жителям, которые традиционно занимаются выращиванием клубники, сбыть свой товар", - отметили в пресс-службе комитета по туризму.