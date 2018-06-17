Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sky: в Британии полиция готовится к всплеску бытового насилия во время игр сборной Англии

Общество
17 июня, 22:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, июня. /ТАСС

По данным исследования Ланкастерского университета, во время мундиаля 2014 года число инцидентов бытового характера в графстве Ланкашир возрастало на 38%, когда английская команда терпела поражение

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Британские полицейские готовятся к росту числа случаев бытового насилия во время игр сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News.

Согласно исследованию Ланкастерского университета, в период проведения мундиаля в 2014 году число инцидентов бытового характера в графстве Ланкашир возрастало на 38% всякий раз, когда английская команда терпела поражение. В случае, когда англичане играли вничью, этот показатель был выше на 26% в сравнении с днями, когда сборная Англии не проводила игр. На этом фоне ланкаширская полиция провела кампанию, в ходе которой уведомила потенциальных нарушителей о возможных последствиях, а также информировала возможных жертв о том, каким образом они могут защитить себя.

В графстве Хэмпшир, где самый низкий процент связанных с домашним насилием случаев в Англии и Уэльсе, власти выделят пять дополнительных автомобильных патрулей для более быстрого реагирования на вызовы. "Мы знаем, что турнир приводит к увеличению числа правонарушений в связи с употреблением алкоголя и росту случаев проявления бытового насилия. Эти сотрудники будут проводить больше времени с жертвами и помогать в обеспечении их безопасности", - сказал главный инспектор местной полиции Майк Хейнс.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. Ожидается, что около 10 тыс. английских болельщиков приедут или уже приехали в Россию, чтобы поддержать свою команду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
5
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости