Sky: в Британии полиция готовится к всплеску бытового насилия во время игр сборной Англии

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Британские полицейские готовятся к росту числа случаев бытового насилия во время игр сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News.

Согласно исследованию Ланкастерского университета, в период проведения мундиаля в 2014 году число инцидентов бытового характера в графстве Ланкашир возрастало на 38% всякий раз, когда английская команда терпела поражение. В случае, когда англичане играли вничью, этот показатель был выше на 26% в сравнении с днями, когда сборная Англии не проводила игр. На этом фоне ланкаширская полиция провела кампанию, в ходе которой уведомила потенциальных нарушителей о возможных последствиях, а также информировала возможных жертв о том, каким образом они могут защитить себя.

В графстве Хэмпшир, где самый низкий процент связанных с домашним насилием случаев в Англии и Уэльсе, власти выделят пять дополнительных автомобильных патрулей для более быстрого реагирования на вызовы. "Мы знаем, что турнир приводит к увеличению числа правонарушений в связи с употреблением алкоголя и росту случаев проявления бытового насилия. Эти сотрудники будут проводить больше времени с жертвами и помогать в обеспечении их безопасности", - сказал главный инспектор местной полиции Майк Хейнс.

Чемпионат мира в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса. Ожидается, что около 10 тыс. английских болельщиков приедут или уже приехали в Россию, чтобы поддержать свою команду.