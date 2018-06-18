ЕГЭ по биологии и иностранным языкам напишут 226 тыс. человек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госкзамены по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам напишут в понедельник 226 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тыс. человек, в том числе 138 тыс. выпускников текущего года. Заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тыс. человек, из них около 83,5 тыс. намерены сдавать английский. Экзамен по немецкому языку планируют сдавать 1758 участников, по французскому - 948, по испанскому - 153", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что результаты экзамена по биологии станут известны не позднее 4 июля, по иностранному языку - не позднее 5 июля.

"Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях", - подчеркнули в пресс-службе.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии - 36 баллов.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение работы отводится 3 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного ЕГЭ - 2018 сдавали 9 и 13 июня.

Основной период ЕГЭ - 2018 проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.