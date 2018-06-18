Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минтранс предлагает разрешить фото- и видеосъемку в метро

Общество
18 июня, 3:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По этому вопросу нет однозначной позиции: в правилах метро Москвы указано, что видеосъемка проводится только с разрешения руководства подземки, а в метро Петербурга разрешена фотосъемка без вспышки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии

Станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ доработало проект типовых правил пользования метро, в новой редакции появилась рекомендация разрешить пассажирам фотографировать и снимать видео в подземке. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе (есть в распоряжении издания).

Ведомство предлагает разрешить фото- и видеосъемку в метрополитене "в порядке, установленном правилами" субъектов Федерации. Газета поясняет, что на данный момент в документах нет однозначной позиции касательно съемки: в правилах московского метро указано, что кино- и видеосъемка может проводиться только с разрешения руководства подземки, а в метро Санкт-Петербурга и Самары разрешена фотосъемка без вспышки. По информации издания, все виды съемок разрешены в метро в Казани, а в правилах метрополитенов Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга фотосъемка не упоминается.

В новой редакции правил также появляется положение о бесплатном провозе ручной клади (в предыдущей версии этот вопрос не уточнялся). Размер багажа не должен превышать 120 см по сумме трех измерений, пассажир сможет взять с собой две единицы такой клади. Минтранс уточнил и запрет на курение электронных сигарет: раньше в правилах говорилось об общем запрете курения без упоминания электронных сигарет.

В апреле ведомство предложило ввести запрет на перевозку детей в детских колясках, в частности, в вагонах метро, на эскалаторах, станциях и в межстанционных переходах. Впоследствии в проект приказа были внесены корректировки, в соответствии с которыми запрет на провоз детей в колясках предусматривается на эскалаторах, при входе в вагон и выходе из вагона. В новой редакции, пишут "Известия", в перечне запретов коляски вообще не упоминаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
2
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Пентагон заявил, что США или коалиция не наносили ударов в районе сирийского Бу-Кемаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости