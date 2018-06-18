"Известия": Минтранс предлагает разрешить фото- и видеосъемку в метро

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ доработало проект типовых правил пользования метро, в новой редакции появилась рекомендация разрешить пассажирам фотографировать и снимать видео в подземке. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе (есть в распоряжении издания).

Ведомство предлагает разрешить фото- и видеосъемку в метрополитене "в порядке, установленном правилами" субъектов Федерации. Газета поясняет, что на данный момент в документах нет однозначной позиции касательно съемки: в правилах московского метро указано, что кино- и видеосъемка может проводиться только с разрешения руководства подземки, а в метро Санкт-Петербурга и Самары разрешена фотосъемка без вспышки. По информации издания, все виды съемок разрешены в метро в Казани, а в правилах метрополитенов Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга фотосъемка не упоминается.

В новой редакции правил также появляется положение о бесплатном провозе ручной клади (в предыдущей версии этот вопрос не уточнялся). Размер багажа не должен превышать 120 см по сумме трех измерений, пассажир сможет взять с собой две единицы такой клади. Минтранс уточнил и запрет на курение электронных сигарет: раньше в правилах говорилось об общем запрете курения без упоминания электронных сигарет.

В апреле ведомство предложило ввести запрет на перевозку детей в детских колясках, в частности, в вагонах метро, на эскалаторах, станциях и в межстанционных переходах. Впоследствии в проект приказа были внесены корректировки, в соответствии с которыми запрет на провоз детей в колясках предусматривается на эскалаторах, при входе в вагон и выходе из вагона. В новой редакции, пишут "Известия", в перечне запретов коляски вообще не упоминаются.