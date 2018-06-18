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Роспотребнадзор сообщил о распространении кори в ряде регионов мира

Общество
18 июня, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В ведомстве подчеркивают, что единственным эффективным профилактическим средством от этого заболевания является вакцинация

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал россиян делать прививки перед зарубежными поездками из-за распространения кори.

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"Роспотребнадзор обращает внимание граждан на информацию и отдельно отмечает, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее, чем за 14 дней до планируемой поездки", - сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Там рассказали, что, по информации ВОЗ, распространение кори на территории Европы зафиксировано в 28 странах, на американском континенте - в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Венесуэле, а также в Канаде и США.

"По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины показатель заболеваемости корью населения Украины в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года. Всего с начала 2018 года в Украине зарегистрировано 20 553 случая заболевания корью, из них 8 331 - среди взрослых и 12 222 - среди детей, от осложнений кори умерло 11 человек", - также сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что причиной распространения инфекции является низкий охват вакцинацией населения.

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