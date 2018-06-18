СМИ: в Таиланде бабушка с внуком нашли чемодан с метамфетамином

БАНГКОК, 18 июня. /ТАСС/. Чемодан, наполненный 40 тыс. таблетками метамфетамина, обнаружили у дороги в поселке Бан Сонг Пхи Нонг (провинция Бурирам) шестидесятилетняя женщина и ее внук. Как пишет в понедельник газета Bangkok Post, внимание четырехлетнего ребенка привлекла розовая расцветка саквояжа.

Женщина и ее внук, не проверяя, что находилось внутри, забрали брошенный чемодан с собой. Дома они обнаружили в нем десять запакованных свертков и вызвали полицию. По их данным, в каждой упаковке было около 4 тыс. таблеток метамфетамина.

Правоохранители сообщили, что чемодан был найден возле "километрового знака" на дороге Нанг Ронг-Пахам. Полиция пока не выяснила, было ли это место закладки наркотиков или они намеренно были выброшены, чтобы избежать задержания.

Метамфетамин - производный от амфетамина продукт, он внесен в список препаратов, запрещенных к обороту на территории РФ. В королевстве это средство, более известное как "яба", также находится под запретом с 70-х годов прошлого столетия. До этого "ябу" активно использовали местные рыбаки и дальнобойщики, поскольку синтетическое вещество повышает работоспособность, позволяя долгое время обходиться без сна.