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СМИ: в Таиланде бабушка с внуком нашли чемодан с метамфетамином

Общество
18 июня, 10:10 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 18, июня. /ТАСС

Полиция обнаружила 40 тыс. упакованных в свертки таблеток

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БАНГКОК, 18 июня. /ТАСС/. Чемодан, наполненный 40 тыс. таблетками метамфетамина, обнаружили у дороги в поселке Бан Сонг Пхи Нонг (провинция Бурирам) шестидесятилетняя женщина и ее внук. Как пишет в понедельник газета Bangkok Post, внимание четырехлетнего ребенка привлекла розовая расцветка саквояжа.

Женщина и ее внук, не проверяя, что находилось внутри, забрали брошенный чемодан с собой. Дома они обнаружили в нем десять запакованных свертков и вызвали полицию. По их данным, в каждой упаковке было около 4 тыс. таблеток метамфетамина.

Правоохранители сообщили, что чемодан был найден возле "километрового знака" на дороге Нанг Ронг-Пахам. Полиция пока не выяснила, было ли это место закладки наркотиков или они намеренно были выброшены, чтобы избежать задержания.

Метамфетамин - производный от амфетамина продукт, он внесен в список препаратов, запрещенных к обороту на территории РФ. В королевстве это средство, более известное как "яба", также находится под запретом с 70-х годов прошлого столетия. До этого "ябу" активно использовали местные рыбаки и дальнобойщики, поскольку синтетическое вещество повышает работоспособность, позволяя долгое время обходиться без сна.

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