Sky: британская полиция готовится к всплеску насилия во время игр сборной Англии

ТАСС, 18 июня. Британские полицейские готовятся к росту числа случаев бытового или домашнего насилия во время игр с участием сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Согласно исследованию Ланкастерского университета, в период проведения мундиаля в 2014 году число инцидентов бытового характера в графстве Ланкашир возрастало на 38% всякий раз, когда английская команда терпела поражение. В случае, когда англичане играли вничью, данный показатель был выше на 26% в сравнении с днями, когда сборная Англии не проводила игр. На этом фоне ланкаширская полиция провела кампанию, в ходе которой уведомила потенциальных нарушителей о вероятных последствиях, а также информировала возможных жертв о том, каким образом они могут защитить себя. Полиция графств Девон и Корнуолл, в свою очередь, пригрозила арестами тем, кто не может держать себя в руках.

В графстве Хэмпшир, где самый низкий процент связанных с домашним насилием случаев в Англии и Уэльсе, власти выделят пять дополнительных автомобильных патрулей для более оперативного реагирования на вызовы. "Мы знаем, что турнир приводит к увеличению числа правонарушений в связи с употреблением алкоголя и росту случаев проявления бытового насилия. Эти сотрудники будут проводить больше времени с пострадавшими и помогать в обеспечении их безопасности", - сказал главный инспектор местной полиции Майк Хейнс.

"Чемпионат мира, как и другие крупные спортивные мероприятия, зачастую сопровождается ростом случаев проявления домашнего насилия из-за таких факторов, как увеличение потребления алкоголя и усиление напряженности. Мы не потерпим этого и примем меры против любого, кто использует физическое или психическое насилие для подавления, принуждения или причинения вреда члену своей семьи", - добавила специалист по криминологии Энн-Мари Салвей.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Не менее 3 тыс. английских болельщиков посетят матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса, который пройдет в Волгограде 18 июня. Об этом ТАСС сообщил представитель организации болельщиков.

Ожидается, что около 10 тыс. английских болельщиков приедут в Россию, чтобы поддержать свою команду.