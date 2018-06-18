ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 55 тысяч болезней, травм и расстройств, включая игровую зависимость, включены в опубликованное в понедельник Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Этот документ впервые полностью представлен в электронном виде.

Как пояснили в ВОЗ, МКБ-11 является основой "для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе", это также международный стандарт для докладов о болезнях. Классификация содержит "более 55 тысяч уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти", давая возможность профессионалам здравоохранения "использовать общий язык" и "делиться информацией по всему миру". Разработка этого документа "вселяет гордость" в ВОЗ, поскольку благодаря ему можно "много узнать о причинах болезни и смерти людей, предпринять шаги для предотвращения страданий и спасения жизней", заявил в связи с публикацией МКБ-11 генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Игровая зависимость

МКБ-11, разрабатывавшаяся более 10 лет, "серьезно улучшена по сравнению с предыдущей версией - впервые она полностью электронная и выполнена в формате, облегчающем ее использование". При работе над этим документом экспертов было получено более 10 тысяч предложений. Среди новшеств - появление в документе главы о традиционной медицине, что обусловлено ее популярностью среди миллионов людей, а также включение видео- и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.

Как поясняется в документе, игровое расстройство - это модель поведения при игре в цифровые или видео игры, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. Такое расстройство может быть диагностировано в том случае, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев.

Программы лечения

Включение игрового расстройства в МКБ-11 обусловлено накопленными медициной данными и отражает общее мнение экспертов, участвовавших в консультациях, отмечают в ВОЗ. Во многих странах уже разработаны программы лечения людей с нарушениями здоровья, характерными для игрового расстройства. Эксперты поясняют, что этот вид расстройства затрагивает только небольшую часть людей, играющих в цифровые и видеоигры. Однако всем, кто в них играет, они рекомендуют "бдительно относиться к тому, сколько времени они проводят за игрой". Включение таких игр в МКБ, как ожидается, будет принято странами во внимание при планировании их собственных стратегий в области здравоохранения.

Периодические пересмотры МКБ с 1948 года координируются ВОЗ. В настоящее время действует 10-я версия классификации, одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 году. МКБ-11 будет представлена на утверждение ассамблеи в мае 2019 года и вступит в силу с 1 января 2022 года.