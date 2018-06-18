Жителя села в Амурской области представят к награде за спасение детей из горящего дома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июня. /ТАСС/. Житель села Ромны Ромненского района Амурской области спас двоих детей из горящего дома. За поступок мужчину представят к награде, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Пожар на веранде жилого дома возник в понедельник около 09:00 по амурскому времени (03:00 мск). Установлено, что его причиной стала вспышка паров бытового газа при замене газового баллона. В ликвидации пожара принимали участие семь человек из пожарного караула Амурского центра ГЗ и ПБ.

"До момента прибытия пожарных местный житель Александр Кулеш 1965 года рождения, находясь на своем участке, услышал сильный хлопок и увидел дым. Оббегая загоревшийся дом, он увидел, что внутри находятся две девочки, одна из них стучала в стекло. Выбив оконную раму, мужчина достал двоих ребятишек и передал их бабушке. За поступок возможность поощрения Александра Кулеши будет рассмотрена на уровне правительства региона", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, девочки 2007 и 2012 годов рождения, которых спас сосед, при пожаре не пострадали.