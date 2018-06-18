Минприроды не планирует отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды пока не планирует менять базовые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов и отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок, подобные поправки в закон об отходах производства и потребления в министерство не поступали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Минприроды и Росприроднадзор поступили поправки в закон об отходах производства и потребления, касающиеся замены общественного обсуждения проектов создания мусорных объектов на решение специальной комиссии. По информации источника газеты, поправки подготовлены правительством Москвы. Согласно документу, с учетом дефицита мусорных мощностей предлагается предусмотреть в законе возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок "накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет". Сегодня максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев.

"В Минприроды не поступали такие предложения. Очевидно, что в Московском регионе потребуются нестандартные решения, но едва ли они коснутся базовых принципов регулирования, в частности изменения института общественного обсуждения и экологической экспертизы", - сообщил сотрудник пресс-службы Минприроды.

В Минстрой РФ такие предложения тоже не поступали, сообщил ТАСС заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин внес в правительство РФ проект постановления "О порядке разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем".

Порядком предусмотрены как требования к разделам по разработке территориальных схем, к их составу и содержанию, так и к общественному обсуждению проекта территориальной схемы, утверждению документа и его корректировке.