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Минприроды не планирует отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок

Общество
18 июня, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В министерстве заявили, что такие поправки не поступали в закон об отходах производства и потребления

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды пока не планирует менять базовые принципы регулирования деятельности по утилизации отходов и отказываться от общественного обсуждения схем размещения свалок, подобные поправки в закон об отходах производства и потребления в министерство не поступали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Минприроды и Росприроднадзор поступили поправки в закон об отходах производства и потребления, касающиеся замены общественного обсуждения проектов создания мусорных объектов на решение специальной комиссии. По информации источника газеты, поправки подготовлены правительством Москвы. Согласно документу, с учетом дефицита мусорных мощностей предлагается предусмотреть в законе возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок "накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет". Сегодня максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев.

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"В Минприроды не поступали такие предложения. Очевидно, что в Московском регионе потребуются нестандартные решения, но едва ли они коснутся базовых принципов регулирования, в частности изменения института общественного обсуждения и экологической экспертизы", - сообщил сотрудник пресс-службы Минприроды.

В Минстрой РФ такие предложения тоже не поступали, сообщил ТАСС заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин внес в правительство РФ проект постановления "О порядке разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем".

Порядком предусмотрены как требования к разделам по разработке территориальных схем, к их составу и содержанию, так и к общественному обсуждению проекта территориальной схемы, утверждению документа и его корректировке.

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