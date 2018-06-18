В МЧС опровергли информацию о столкновении двух катеров в Калужской области

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Калужской области опровергло информацию СМИ о столкновении двух катеров на Брянском водохранилище.

"Данная информация, распространенная рядом СМИ, не соответствует действительности. В Калужской области проводится штабная тренировка, в ходе которой отрабатывается взаимодействие экстренных служб", - сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

При этом собеседник агентства отметил, что практические действия не отрабатываются, катера не выходили на воду.