В интернете открылся магазин сувенирной продукции с символикой Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Первый магазин сувенирной продукции с символикой Крымского моста, который после ввода автомобильной части стал популярным туристическим объектом, открылся в интернете. Вырученные от продаж средства пойдут на развитие музеев Крыма и Кубани, сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".

"У людей появится возможность приобрести официальную сувенирную продукцию с логотипом Крымского моста [на официальном сайте продаж www.most.shop], а музеи - таманский и керченский - получат дополнительное финансирование, например на организацию выставок и хранение более 100 тыс. артефактов, найденных в районе строительства Крымского моста", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства моста) Аркадия Ротенберга.

До открытия онлайн-магазина обладателями продукции с логотипом Крымского моста могли стать только победители конкурсов в социальных сетях Крымского моста и кота Моста, при этом, подарочные сувениры выпускались маленьким тиражом и не были рассчитаны на широкую аудиторию, отметили в инфоцентре. Вместе с тем по обратной связи на сайте Крымского моста в течение нескольких лет приходили письма с просьбой приобрести памятные подарки всем желающим.

"В онлайн-магазине представлены оригинальные кружки, на которых изображены реальные чертежи устройства свайного основания опор и арочного пролетного строения Крымского моста. В продаже футболки и толстовки с оригинальным изображением моста. В качестве эксклюзивного сувенира - белая каска с официальным логотипом. На подарках - изображение не только Крымского моста, но и главного талисмана стройки - рыжего кота Моста, который живет на стройплощадке, ведет аккаунты в социальных сетях и делится со своими подписчиками последними новостями о работах в Керченском проливе", - сказали в инфоцентре. В дальнейшем ассортимент сувенирной продукции будет расширен.

Сувениры с логотипом Крымского моста будут напоминать об историческом и социально значимом событии в истории России - соединении полуострова Крым с другими регионами России, уверены создатели магазина.

Мост в Крым

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. РФ начала строить его в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей.

Он возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония ее открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Строительство железной дороги через Керченский пролив завершится в 2019 году.