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Турникеты в автобусах Москвы планируется полностью убрать к сентябрю

Общество
18 июня, 12:08 UTC+3

По словам Сергея Собянина, городу необходимо закупить и ввести в эксплуатацию около 2-3 тыс. валидаторов

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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поручить столичному департаменту транспорта убрать турникеты и установить валидаторы на всех автобусах Москвы до сентября текущего года.

"Это большая работа, необходимо закупить около 2-3 тыс. валидаторов и установить их. Я такую задачу поставлю перед вашим руководством, перед департаментом транспорта, чтобы мы до сентября успели установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах", - сказал мэр сотрудникам Мосгортранса в понедельник в ходе передачи новых автобусов городу.

По словам Собянина, на сегодняшний день еще много автобусов в Москве не оборудованы валидаторами у каждой двери, поэтому для введения бестурникетной системы в автобусах необходимо провести большую работу.

"Необходимо провести значительную подготовку, поставить валидаторы на все двери и научиться работать без турникетов. Если вы поддерживаете, мы такую работу проведём", - сказал Собянин.

ГУП "Мосгортранс" в настоящее время обслуживает 800 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Ежедневно ими пользуются более 5,5 млн пассажиров. С учетом подвижного состава частных перевозчиков ежедневно на линии столицы выходит порядка 7 тыс. автобусов. 

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