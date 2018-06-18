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В Ростове-на-Дону простились с генералом Костенко, погибшим в 1942 году

Общество
18 июня, 12:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, июня. /ТАСС

На церемонии прощания присутствовали военнослужащие Ростовского гарнизона, роты почетного караула, юнармейцы и жители города

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Десятки военнослужащих Ростовского гарнизона, юнармейцы и другие жители Ростова-на-Дону пришли на церемонию прощания с прахом погибшего в Харьковском котле в 1942 году заместителя командующего Юго-Западным фронтом Федора Костенко, передает корреспондент ТАСС.

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"Федор Яковлевич Костенко является примером беззаветного служения Отчизне, защищавшего страну в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны", - сказал на церемонии прощания военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин, отметив, что перезахоронение останков замкомандующего фронтом стало возможным благодаря усилиям поисковиков Украины и России, работе специалистов обеих стран.

В ростовском гарнизонном Доме офицеров церемония прощания с Костенко прошла с участием военнослужащих роты почетного караула, которые отдали воинские почести генералу.

Осенью 2016 года украинские поисковики обнаружили одиночное безымянное захоронение генерала у деревни Гусаровка Балаклейского района, в сентябре прошлого года часть останков была передана российским поисковикам, впоследствии они были идентифицированы ростовскими судмедэкспертами.

Президент России Владимир Путин после обращения внучки генерала Тамары Костенко принял решение о перезахоронении праха генерала на федеральном мемориальном кладбище. В настоящее время останки военно-транспортной авиацией направлены в Москву для перезахоронения 20 июня на федеральном мемориальном кладбище в Мытищах.

Войска Красной армии под командованием Костенко сражались в годы Великой Отечественной войны под Киевом, Москвой, участвовали в Курско-Обоянской, Барвенково-Лозовской и Харьковской операциях. Костенко погиб в мае 1942 года, попав в окружение на Харьковском направлении.

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