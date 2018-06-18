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Трутнев предложил подумать над улучшением качества медицины в ДФО с учетом опыта стран АТР

Общество
18 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Полпред предлагает разработать механизмы, при сочетании которых российские пациенты могли бы получать высококвалифицированное лечение в своей стране

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил использовать опыт и привлекать специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Дальний Восток для увеличения качества отечественной медицины.

"Что касается качества [медицины], то его надо улучшать. Здесь [на Дальнем Востоке] рядом находятся высокотехнологичные медицинские центры Сингапура, Японии, их люди просятся к нам работать. Мы пытаемся решить этот вопрос, не все так просто. <...> Когда мы говорим о применении в России методик других стран - мы говорим о признании дипломов специалистов, о сертификации оборудования и медикаментов, о признании методики лечения, и эти процессы растягиваются на год-полтора. <...> Нам нужен другой механизм", - сказал в понедельник Трутнев в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Полпред предлагает разработать механизмы, при сочетании которых российские пациенты могли бы получать высококвалифицированное лечение, как, например, в Сингапуре, но в своей стране.

"Почему этот вопрос встал на Дальнем Востоке? Потому что здесь близко Сингапур и человеку проще заплатить деньги, съездить на обследование именно туда. Давайте сделаем так, чтобы деньги, которые уходят из РФ, вернулись сюда, плюс пришли новые компетенции", - добавил полпред.

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