Суд отложил на август жалобу на незаконность передачи Сампсониевского собора РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес на 6 августа рассмотрение жалобы комитета имущественных отношений на решение Санкт-Петербургского УФАС России о нарушениях при передаче в безвозмездное пользование Сампсониевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в феврале 2017 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 6 августа 2018 года, 11:30 мск", - говорится в сообщении. Причины на сайте суда не отражены.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу в марте 2018 года признала незаконной передачу этого собора Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет, однако не стала выдавать предписание, поскольку нарушения на момент решения были устранены. Так, антимонопольная служба встала на сторону заявителя - депутата городского парламента Максима Резника, который утверждал, что при передаче комитет имущественных отношений города заключил договор не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с другим юридическим лицом. Представители комитета тогда пояснили, что договор был изначально заключен с приходом, поскольку имущество (музейные предметы) передавалось приходу, который и осуществляет их хранение, а епархия является централизованной организацией для прихода. В дальнейшем собор и музейные ценности в любом случае были бы переданы непосредственно приходу.

Передача собора, которая состоялась в феврале 2017 года, проходила под пристальным вниманием городских градозащитников и депутатов. После передачи объекта церкви депутат городского парламента Борис Вишневский обратился в профильный комитет с просьбой провести в Сампсониевском соборе проверку состояния иконостаса из липового дерева и 68 икон. В результате проверки на иконах центрального иконостаса были выявлены мелкие сколы, царапины, а также подтеки. При этом в петербургской митрополии ранее ТАСС сообщали, что следят за состоянием икон собора, а представитель музея вместе с настоятелем собора дважды в неделю осуществляет осмотр живописи и составляет об этом соответствующие акты.

Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея "Исаакиевский собор" с 1984 года. В феврале 2017 года он был передан в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с музеем следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ. Собор был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца.