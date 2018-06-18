В Москве ограничат продажу алкоголя на время школьных выпускных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Продажу крепкой алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре ограничат с 18:00 23 июня до 8:00 24 июня около Парка Горького и Государственного Кремлевского дворца в связи с проведением школьных выпускных. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Около ЦПКиО им. Горького и Государственного Кремлевского дворца с 18:00 23 июня до 8:00 24 июня будет ограничена продажа крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в связи с проведением школьных выпускных вечеров", - сказал собеседник агентства.

Ранее в департаменте сообщали, что основные торжества состоятся в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и в Государственном Кремлевском дворце.