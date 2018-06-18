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Юрист из Германии переплывет 60-километровый залив Белого моря в Мурманской области

Общество
18 июня, 13:54 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, июня. /ТАСС

Фальк Тишендорф начнет заплыв 22 июня

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МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Немецкий юрист Фальк Тишендорф планирует пересечь Кандалакшский залив Белого моря в рамках проекта "Переплывая Россию". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Протяженность дистанции в Кандалакшском заливе составит 60 км, преодолевать ее пловец будет днем и ночью", - сообщили в пресс-службе. Старт заплыва намечен на 22 июня.

Идея проекта - переплыть все водные пространства России - появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. Так он намерен лучше понять самую большую в мире страну и ее жителей. На счету спортсмена уже четыре реки - Волга, Енисей, Лена и Обь, а также Ладожское озеро. В планах - Байкал, Онежское и Телецкое озера, Енисей в приарктических широтах и водные пространства Дальнего Востока.

Помимо спортивной составляющей равноценной частью проекта стали благотворительные акции. При поддержке партнеров из числа производителей спортинвентаря помощь оказывается небольшим школам в отдаленных регионах страны: средства идут на переоборудование спортзалов, обновление и расширение школьных библиотечных фондов. В Мурманской области благотворительную помощь получат филиале Мурманской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта в поселке Зеленоборский, а также общеобразовательные школы в селе Варзуга и поселке Умба.

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