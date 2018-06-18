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ОНК: омбудсмен Рады требует встречи с Сущенко в СИЗО, но правовых оснований для этого нет

Общество
18 июня, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Людмила Денисова прибыла к СИЗО "Лефортово" в тот момент, когда была запланирована ее встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова приехала в понедельник в московское СИЗО "Лефортово" для встречи с осужденным российским судом за шпионаж Романом Сущенко, но не была допущена к нему, поскольку правовых оснований для такой встречи нет. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников со ссылкой на представителя следственного изолятора.

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"Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова прибыла к СИЗО "Лефортово" и требует встречи с осужденным за шпионаж Романом Сущенко", - сказал Мельников.

По его словам, Денисова "допущена не была". "Правовых оснований для ее допуска [в СИЗО] нет", - указал представитель ОНК.

Денисова отправилась в "Лефортово" как раз в тот момент, когда была запланирована ее встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая находится сейчас в своем офисе в Москве, ожидая свою украинскую коллегу.

Уполномоченный Верховной рады прилетела в Москву еще на прошлой неделе, чтобы обсудить с Москальковой программу взаимных посещений осужденных, отбывающих наказание на территории двух стран. Однако, вместо этого, Денисова уже трижды нарушила договоренности, отправившись сначала в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, и, наконец, сегодня - в московское "Лефортово" к Роману Сущенко.

В результате оказалась сорванной встреча с Москальковой, которая должна была состояться в Омске в минувшую субботу. В этих условиях российский омбудсмен предложила своей украинской коллеге встретиться сегодня в 14:00 в Москве, и та дала свое согласие.

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