ОНК: омбудсмен Рады требует встречи с Сущенко в СИЗО, но правовых оснований для этого нет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова приехала в понедельник в московское СИЗО "Лефортово" для встречи с осужденным российским судом за шпионаж Романом Сущенко, но не была допущена к нему, поскольку правовых оснований для такой встречи нет. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников со ссылкой на представителя следственного изолятора.

"Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова прибыла к СИЗО "Лефортово" и требует встречи с осужденным за шпионаж Романом Сущенко", - сказал Мельников.

По его словам, Денисова "допущена не была". "Правовых оснований для ее допуска [в СИЗО] нет", - указал представитель ОНК.

Денисова отправилась в "Лефортово" как раз в тот момент, когда была запланирована ее встреча с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая находится сейчас в своем офисе в Москве, ожидая свою украинскую коллегу.

Уполномоченный Верховной рады прилетела в Москву еще на прошлой неделе, чтобы обсудить с Москальковой программу взаимных посещений осужденных, отбывающих наказание на территории двух стран. Однако, вместо этого, Денисова уже трижды нарушила договоренности, отправившись сначала в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, и, наконец, сегодня - в московское "Лефортово" к Роману Сущенко.

В результате оказалась сорванной встреча с Москальковой, которая должна была состояться в Омске в минувшую субботу. В этих условиях российский омбудсмен предложила своей украинской коллеге встретиться сегодня в 14:00 в Москве, и та дала свое согласие.