Первый в Арктике завод по выращиванию сиговых рыб выпустил в Обь около 1,5 млн мальков

ТАСС, 18 июня. Специалисты Собского завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - в понедельник начали выпуск мальков в реку Обь. Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Данил Эльтеков.

"Сегодня и завтра мы производим выпуск малька чира в рамках компенсационных мероприятий для компаний ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз" и ООО "Газпромнефть-Ямал". Сегодня выпустили 1,5 млн штук, завтра [выпустим] еще 2 млн штук. Наши действия направлены на восстановление популяции сиговых путем выпуска жизнестойкой молоди, тем самым увеличивая популяцию, которая придет на нерест", - сказал Эльтеков.

По словам директора предприятия, чтобы повысить выживаемость мальков, нужно изменить место их выпуска. Его определяет ямальское отделение Росрыболовства - два года подряд это Обь в районе города Лабытнанги. Специалисты завода долгое время настаивают на том, чтобы изменить место выпуска на реку Собь, потому что она расположена ближе к заводу и является нерестилищем выращиваемых рыб, добавил Эльтеков.

Ресурсы рыбоводного завода также будут активно использованы при реализации программы по развитию аквакультуры на Ямале до 2025 года, которую утвердили весной. По словам Эльтекова, 95% маточного материала планируется закупать на Собском заводе. "В качестве посадочного материала будут предложены мальки весом по 0,25 гр. Это уже как раз жизнестойкая молодь, которая будет легко переносить и дальнюю транспортировку, в том числе будет выживаемость повышенная. Я думаю, можно будет даже сравнить с мальком 0,5 гр", - уточнил он.

Собский рыбоводный завод - единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб (муксун, чира). Он был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания "Новатэк".

В этом году завод вырастит и выпустит в Обь около 40 млн молоди сиговых пород, в том числе до 7 млн мальков муксуна, который сейчас находится на грани исчезновения и запрещен к вылову. Также завод формирует так называемое маточное стадо муксуна.