Движение электричек в Париже временно приостановили из-за рождения ребенка в поезде

ТАСС, 18 июня. Движение поездов сети городских электричек RER на линии А в Париже было временно приостановлено в понедельник после того, как одна из пассажирок родила ребенка. Об этом сообщается на официальной странице сети в Twitter.

"Из-за неожиданного рождения ребенка в поезде на станции "Обер" движение приостановлено между станциями между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон", - говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина и новорожденный мальчик были доставлены в больницу прибывшими медиками, оба чувствуют себя хорошо.

Руководство сети поздравило пассажирку с рождением ребенка и объявило, что он сможет бесплатно пользоваться всем общественным транспортом Парижа и пригородов до 25-летнего возраста.

Позже движение поездов на линии А было восстановлено.