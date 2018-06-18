Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли в штатном режиме

Общество
18 июня, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тыс. человек, по иностранному языку - 86 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли в рабочем режиме, без серьезных сбоев и утечек контрольных измерительных материалов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Основные сроки проведения экзаменов почти завершены. Как и предыдущие экзамены, ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли штатно. На этой неделе выпускникам еще предстоит сдать экзамены по физики и литературе, затем начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ", - сказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 2864 пунктов проведения экзаменов.

Заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тыс. человек, из них около 83,5 тысячи записались на английский язык.

Основной период ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости