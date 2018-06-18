ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли в штатном режиме

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли в рабочем режиме, без серьезных сбоев и утечек контрольных измерительных материалов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Основные сроки проведения экзаменов почти завершены. Как и предыдущие экзамены, ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли штатно. На этой неделе выпускникам еще предстоит сдать экзамены по физики и литературе, затем начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ", - сказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 2864 пунктов проведения экзаменов.

Заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тыс. человек, из них около 83,5 тысячи записались на английский язык.

Основной период ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.