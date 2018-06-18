Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова заявила, что встреча с Денисовой не отменена

Общество
18 июня, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам российского омбудсмена, украинский уполномоченный по правам человека приедет в ее московской офис

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что запланированная на понедельник встреча с украинской коллегой Людмилой Денисовой не отменена.

Смотрите также

Украинский омбудсмен Денисова отменила встречу с правозащитницей Людмилой Алексеевой

ОНК: омбудсмен Рады требует встречи с Сущенко в СИЗО, но правовых оснований для этого нет

Песков: вопрос о посещении осужденных в РФ украинцах решается на уровне омбудсменов

МИД Украины выразил протест РФ в связи с неудачной попыткой омбудсмена посетить Карпюка

"Денисова сегодня обратилась к руководству ФСИН о посещении [Романа] Сущенко и ждала этой встречи. Поскольку такая встреча не состоялась, она приезжает сюда, к нам в офис. Время перенесли, встреча состоится сегодня. Это точно", - сообщила она журналистам в своем московском офисе на вопрос о задержке назначенной ранее на 14:00 встречи.

Ранее стало известно, что украинский омбудсмен по собственной инициативе направилась в СИЗО "Лефортово", где содержится украинец Роман Сущенко, и находится там до сих пор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
6
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
7
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости