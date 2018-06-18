Москалькова заявила, что встреча с Денисовой не отменена

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что запланированная на понедельник встреча с украинской коллегой Людмилой Денисовой не отменена.

"Денисова сегодня обратилась к руководству ФСИН о посещении [Романа] Сущенко и ждала этой встречи. Поскольку такая встреча не состоялась, она приезжает сюда, к нам в офис. Время перенесли, встреча состоится сегодня. Это точно", - сообщила она журналистам в своем московском офисе на вопрос о задержке назначенной ранее на 14:00 встречи.

Ранее стало известно, что украинский омбудсмен по собственной инициативе направилась в СИЗО "Лефортово", где содержится украинец Роман Сущенко, и находится там до сих пор.