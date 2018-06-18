Электрокары из Петербурга и Норвегии впервые совершат автопробег до Мурманска

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Международный пробег электромобилей в Мурманск стартует из Санкт-Петербурга и Киркенеса (Норвегия). Об этом сообщила в понедельник представитель мурманского отделения экологической организации "Беллона" Анна Киреева.

"Утром 20 июня шесть электрокаров стартуют из Санкт-Петербурга, четыре электромобиля выдвинутся из Киркенеса утром 22 июня, чтобы в тот же день вечером встретиться в Мурманске", - сообщила Киреева.

Она добавила, что по дороге в Мурманск норвежские владельцы электрокаров посетят поселок Никель, в котором производятся металлы, необходимые для производства аккумуляторов электрокаров.

Первый заполярный пробег электрокаров организован экологическим объединением "Беллона" в сотрудничестве с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (Санкт-Петербург) и Ассоциацией электромобилей Норвегии при поддержке правительства Мурманской области.

Организаторы намерены не только популяризировать электромобили, но и привлечь внимания к проблеме нехватки инфраструктуры для зарядки электрокаров. На сегодняшний день электромобиль Tesla - один из немногих, кто может преодолеть расстояние в 223 км из Киркенеса до Мурманска без подзарядки. А владельцы электрокаров из Санкт-Петербурга для того, чтобы попасть в Мурманск, вынуждены прибегнуть к помощи передвижной установки, включающей дизельную электростанцию и зарядную станцию.