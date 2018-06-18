Власти Крыма заявили об увеличении числа украинских туристов в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Граждане Украины составляют около 10% от общего туристического потока в Крым, и показатель продолжает расти, сообщил в понедельник министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Порядка 10% [туристов] из Украины, и процент этот растет. По нашей информации, транспорта достаточно много на пропускных пунктах на въезде в Крым", - сказал Волченко на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Ранее он сообщил, что по состоянию на 15 июня с начала года туристический поток на Крымский полуостров увеличился на 26,5% (до 1,46 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году - 4,6 млн. В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.

По данным Минкурортов республики, ежегодно полуостров посещает около 800 тыс. граждан Украины.