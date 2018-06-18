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Экспертный совет при правительстве РФ создаст стандарт экологической открытости Москвы

Общество
18 июня, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В подготовке документа также примут участие эксперты ВШЭ, РАН, общественного совета при столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Экспертный совет при правительстве РФ совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы запустил проект по созданию стандарта экологической открытости столицы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Открытого правительства".

"Особое внимание в стандарте будет уделено деятельности хозяйствующих субъектов, стимулированию их открытости в части негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении организации.

В документе будут прописаны требования по раскрытию органами власти данных экологического мониторинга, состояния окружающей среды, а также информации о природоохранных мероприятиях.

По данным "Открытого правительства", в подготовке стандарта, помимо рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ, примут участие эксперты Высшей школы экономики, Российской академии наук, общественного совета при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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