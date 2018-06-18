Набережную Москвы-реки накануне Дня памяти и скорби озарят 1418 свечей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, пройдет на набережной Москвы-реки вечером 21 июня. В этот день в парке "Музеон" загорятся 1418 свечей, символизирующие каждый день Великой Отечественной войны, рассказал журналистам в понедельник руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

"В ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной у парка "Музеон" зажгутся 1418 свечей, по количеству дней Великой Отечественной войны. Каждая свеча имеет свою дату, и любой человек может подойти к конкретной дате, которая связана с историей его семьи. Кроме того, можно зажечь свою свечу и возложить к ней цветы", - сказал он.

Акция начнется в 18:00 с показа художественного фильма Константина Хабенского "Собибор". После этого пройдут театрализованные и концертные программы. В 22:00 пройдет церемония одновременного зажжения первой и последней свечи на линии. "Линия памяти" будет открыта для посещения до полуночи 22 июня, все это время там будут дежурить волонтеры, которые не дадут погаснуть ни одной свече.

"В нашей программе принимает участие много театральной молодежи. <...> Завершится вечер спектаклем "Ленинград 42/59". Когда мы ставили этот спектакль, мы подробно изучали каждый день войны, каждый день блокады. Мы даже покажем зрителю буханку хлеба, отломим от нее кусочек, чтобы все осознали, как люди жили на этом кусочке всю блокаду", - сказал один из организаторов мероприятия, художественный руководитель Культурного центра им. Астахова Дмитрий Бикбаев.

Мероприятия в парке "Музеон" продлятся до 02:00 22 июня. После этого в Александровском саду, у Могилы Неизвестного Солдата, в 27-й раз пройдет патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь". В четыре часа утра голос Юлия Левитана объявит о начале войны, после чего представители общественных организаций, патриотических и молодежных клубов возложат цветы к Вечному огню и почтят память погибших минутой молчания.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей и унесшая миллионы жизней.