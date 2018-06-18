Минприроды упростит согласование строительства школ и больниц на Байкале

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды России упростит процедуры согласования строительства и реконструкции школ и больниц на Байкале. Соответствующий законопроект внесен в правительство РФ, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Федеральные законы "Об экологической экспертизе" и "Об охране озера Байкал" обязывают проводить экологическую экспертизу проектной документации по всем объектам на Байкальской природной территории. По данным Минприроды, анализ практики применения данных норм показал чрезмерность требований в отношении социальных объектов, не оказывающих значительного воздействия на окружающую среду.

"Законопроектом предусматривается исключение требований проведения государственной экологической экспертизы по проектной документации на объекты социальной инфраструктуры в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

Одновременно законопроектом вносятся соответствующие поправки в федеральный закон "Об охране озера Байкал" и в Градостроительный кодекс РФ в целях упрощения процедуры подачи проектной документации на государственную экологическую экспертизу по всем объектам на Байкальской природной территории.