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Минприроды упростит согласование строительства школ и больниц на Байкале

Общество
18 июня, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По данным ведомства, требования в отношении социальных объектов, не оказывающих значительного воздействия на окружающую среду, чрезмерны

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды России упростит процедуры согласования строительства и реконструкции школ и больниц на Байкале. Соответствующий законопроект внесен в правительство РФ, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Федеральные законы "Об экологической экспертизе" и "Об охране озера Байкал" обязывают проводить экологическую экспертизу проектной документации по всем объектам на Байкальской природной территории. По данным Минприроды, анализ практики применения данных норм показал чрезмерность требований в отношении социальных объектов, не оказывающих значительного воздействия на окружающую среду.

"Законопроектом предусматривается исключение требований проведения государственной экологической экспертизы по проектной документации на объекты социальной инфраструктуры в границах буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

Одновременно законопроектом вносятся соответствующие поправки в федеральный закон "Об охране озера Байкал" и в Градостроительный кодекс РФ в целях упрощения процедуры подачи проектной документации на государственную экологическую экспертизу по всем объектам на Байкальской природной территории.

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