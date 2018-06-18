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Найденные мертвыми 11 нерп на Байкале умерли естественной смертью

Общество
18 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Никаких повреждений на них нет, их просто выбросило на берег, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре

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ТАСС, 18 июня. Обнаруженные мертвыми на прошлой неделе на южном побережье Байкала в Бурятии 11 нерп умерли своей смертью, сообщил ТАСС в понедельник старший помощник Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Борис Марков.

"По сведениям администрации Забайкальского нацпарка, эти 11 нерп, чьи тела были обнаружены у села Катунь, умерли своей смертью. Никаких повреждений на них нет, их просто выбросило на берег. Сведений о чуме плотоядных нет", - сказал собеседник.

Жалобы о том, что на берегу озера разлагаются туши нерп, поступили от местных жителей. На сегодняшний день, по словам Маркова, эти туши вывезены и уничтожены. "Ситуация находится на контроле прокуратуры", - отметил представитель ведомства, добавив, что в нынешнем году это не первый случай, когда у Байкала находят тела байкальских тюленей. "Недели две назад 13 туш нашли в селе Горячинск, Россельхознадзор провел свою проверку - оказалось, что это нерпы из числа тех, которые в прошлом году не были до конца убраны", - пояснил Марков.

В пресс-службе Байкальского управления Роспотребнадзора сообщили ТАСС, что новых случаев массовой гибели байкальских нерп за прошедшую неделю не зарегистрировано. "Никаких обращений по этому поводу к нам не поступало", - сказала представитель управления. По ее словам, сотрудники ветеринарной службы продолжают изучать материал, отобранный с туш погибших животных, для выяснения причин их гибели.

В конце октября 2017 года на южном побережье Байкала были найдены тела 141 нерпы (38 - в Иркутской области, остальные - в Бурятии), точная причина их гибели не установлена. По мнению директора Байкальского филиала ФГУП "Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства" ("Госрыбцентр") Владимира Петерфельда, этот инцидент является сигналом, свидетельствующим о том, что с популяцией происходят некие нездоровые процессы.

Ранее Петерфельд сообщал, что в настоящее время популяция оценивается на уровне 125-130 тыс. голов, тогда как многолетние исследования показывают, что норма - 90-100 тыс. голов. Если не регулировать численность вида, уверен эксперт, может повториться эпизоотия 1987-1988 годов, когда на Байкале от чумы плотоядных погибло, по разным оценкам, от 10 тыс. до 15 тыс. особей. Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде, обитает в озере Байкал.

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