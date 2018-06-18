В Петербурге открыли восстановленный монумент покорителю Южного полюса Амундсену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Восстановленный монумент норвежскому полярнику Руалю Амундсену, первому человеку, покорившему Южный полюс, торжественно открыли в понедельник в центре Санкт-Петербурга. В церемонии открытия приняли участие представители Госдумы, властей города, норвежские дипломаты.

"Амундсен показал всему миру новые пути освоения Арктики и Антарктики, открыл Северо-Западный морской проход, совершил плавание вдоль побережья Сибири, дрейф во льдах Северного Ледовитого океана, покорил Южный географический полюс. Сегодня мы открываем восстановленный памятник знаменитому полярнику, мы возвращаем память о Руале Амундсене жителям и гостям города Санкт-Петербурга", - сказала на церемонии открытия директор музея-ледокола "Красин" Ирина Стонт.

Бюст, установленный на набережной Невы, имеет непростую историю. Он был подарен правительством Норвегии Ленинграду в 1970-х годах, долгое время он находился во дворе Арктического и антарктического научно-исследовательского института Госкомгидромета СССР. В 1995 году мэрией города было принято решение демонтировать монумент и переместить его на временное хранение в Музей городской скульптуры до решения организационных и финансовых вопросов о его размещении.

"Это событие напоминает нам о норвежско-российских арктических традициях, которые имеют давнюю яркую и важную историю для наших стран. Я думаю, что все что касается Арктики и Антарктики, и впредь будет основой для нашего надежного двустороннего сотрудничества. Учитывая важность арктических исследований и экономического развития для наших стран, мы с норвежской стороны готовы продолжать развивать активно двусторонние отношения в этой сфере", - сказал генконсул Норвегии в Петебурге Даг Малмер Халворсен.

Амундсен родился в Норвегии в 1872 году. Он стал первым человеком, который достиг Южного полюса, первым, кто побывал на обоих полюсах планеты. Также ему принадлежит целый ряд рекордов, связанных с освоением полярных территорий. Амундсен погиб в 1928 году во время поисков потерпевшей крушение экспедиции итальянца Умберто Нобиле, пролетевшего на дирижабле над Северным полюсом. Экспедиция в конечном итоге была спасена экипажем ледокола "Красин".