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Москалькова и Денисова договорились о взаимных посещениях Сенцова и Вышинского

Общество
18 июня, 17:56 дата обновления: 18 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Омбудсмен Украины пообещала оказать содействие российской коллеге в посещении россиян, осужденных на Украине

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе состоявшейся в понедельник встречи договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. Однако точных дат они не назвали.

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"Предварительная встреча позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе [с Денисовой] или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна", - сказала Москалькова в беседе с журналистами в перерыве переговоров.

Что касается конкретной даты посещения Вышинского, то, как отметила Москалькова, "она пока обсуждается".

"Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали", - отметила российский омбудсмен.

Ранее планировалось, что это произойдет 18 июня. Но график пришлось изменить из-за срыва украинским омбудсменом прежней договоренностей о взаимном посещении в Омске гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова, который отбывает там наказание за подготовку диверсии, изготовление, хранение и перевозку боеприпасов.

Обменялись информацией

Людмила Денисова сообщила, что сама лично уже побывала у Кирилла Вышинского. "Он содержится в камере на пять человек в достаточно нормальных условиях, соответствующих всем нормам содержания, - рассказала она. - В камере есть душ с круглосуточной подачей горячей воды. Никаких жалоб он не высказывал. Да, безусловно, он хочет встретиться с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации".

Москалькова подтвердила, что ее украинская коллега "досконально описала состояние здоровья Вышинского, рассказала о его обращении по поводу медицинского обслуживания". "У меня есть полная информация", - сказала она и добавила, что у Денисовой теперь также "есть вся информация по поводу Олега Сенцов и других осужденных". "Но каждый из нас хотел бы увидеть все своими глазами", - подчеркнула российский омбудсмен.

Людмила Денисова выразила надежду, что процесс взаимных визитов к осужденным как на Украине, так и в России удастся наладить. Она пообещала оказать содействие Москальковой в посещении наибольшего количества россиян, осужденных на Украине.

"Мы обсудили синхронность наших посещений, - отметила она. - Это очень важный шаг. Он, в том числе, будет способствовать восстановлению доверия хотя бы между нашими институтами. Доверие - это самое главное, что должно быть в основе наших визитов. Мы проверим условия содержания, убедимся в том, что мы писали в письмах друг другу, что это действительно так, как есть. И это будет шагом к дальнейшим действиям между нашими государствами".

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

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