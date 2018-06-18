Pособрнадзор: российское образование должно войти в топ-10 к 2024 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские школы должны войти в десятку сильнейших К 2024 году по версии Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA).

Об этом сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на встрече с депутатами Госдумы внутрифракционной группы Раисы Кармазиной.

На встрече с Кравцовым депутат Зариф Байгускаров задал вопрос, на основе каких оценочных процедур планируется осуществлять измерение качества школ в РФ и определение достижения поставленной в майском указе президента РФ цели, которая предполагает вхождение российской системы общего образования в десятку лучших в мире.

"Скорее всего, показатель будет по PISA, что мы из двадцатки должны перейти в десятку. Это очень серьезная работа", - отметил Кравцов.

Он напомнил, что есть три крупнейших исследования, в которых РФ принимает участие. "Первое - по начальной школе, PIRLS, мы здесь на первом месте в мире, второе - качество математического и естественного-научного образования в 4-8 классе TIMSS. Здесь Россия входить пятерку. И PISA, это качество читательской, математической и естественно-научной грамотности, это 9-й класс, 15-летние школьники. И здесь РФ, по последним исследованиям, в двадцатке", - сказал глава Рособрнадзора.

Президентом РФ Владимиром Путиным в указе от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.