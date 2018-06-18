Треуголку Наполеона продали с аукциона во Франции за €350 тыс.

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Цена за треуголку Наполеона Бонапарта, брошенную им после сражения при Ватерлоо, достигла в понедельник на торгах во Франции €350 тыс. О результатах аукциона, проводившегося в городе Лионе торговым домом De Baecque et Associs, сообщило Agence France-Presse.

По данным историков, Наполеон за 15 лет своего правления успел поносить около 120 треуголок и двууголок. Из них эксперты практически со стопроцентной точностью установили аутентичность примерно двух десятков.

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За последние четыре года это уже вторая продажа любимых головных уборов Наполеона. Предыдущая состоялась в 2014 году в Париже. Тогда исторический экспонат приобрел за €1,8 млн один из южнокорейских миллионеров, владелец крупной агропищевой компании. Треуголку он в дальнейшем использовал в рекламных целях.

Нынешний официальный головной убор сделан из кастора - шерстистой ткани, изготовляемой с использованием ворса бобров. Известно, что Наполеон не любил, чтобы у носимых им треуголок была традиционная для таких уборов конструкция под подкладкой, позволявшая сохранять их жесткость. Эксперты подтвердили, что у нынешней треуголки она отсутствует и заменена в ряде мест усиленной подкладкой, чтобы императору было удобно снимать головной убор и держать его в руке.

Утверждается, что данную треуголку Наполеон потерял после битвы при Ватерлоо, завершившей его политическую и военную карьеру. Шляпу якобы подобрал некий капитан голландских драгунов. В дальнейшем она на протяжении многих поколений хранилась у его потомков и была продана в первый раз лишь в конце 20 века некому французскому коллекционеру исторических реликвий, который теперь перепродал ее. При этом, несмотря на высокую цену треуголки, даже сам глава аукционного дома Этьен де Бек признает, что аутентичность этого предмета не стопроцентно гарантирована.

Из-за большой популярности наполеоновской эпохи в последнее время во Франции все чаще проводятся распродажи с аукциона исторических предметов, связанных с Бонапартом. Так, в ноябре прошлого года за €625 тыс. в Фонтенбло был продан изготовленный из золота лавровый лист, который должен был украшать ту корону, которую в 1804 году надели на голову Наполеона на церемонии коронации. Бонапарт при предварительной примерке посчитал корону слишком тяжелой и велел снять с нее несколько листьев золотой чеканки.