В Северной Осетии до конца года откроют противотуберкулезный диспансер

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Строительство нового противотуберкулезного диспансера в поселке Южный Северной Осетии должно завершиться до 1 декабря, сообщил глава республики Вячеслав Битаров на совещании с членами правительства.

"Республиканский противотуберкулезный диспансер - социально-значимый объект, который необходим республике. Поэтому он должен стать одним из самых современных медучреждений Северной Осетии. Его строительство должно завершиться к 1 декабря", - сказал Битаров.

На сегодняшний день в здании идет внутренняя отделка, прокладка инженерных сетей и монтаж системы вентиляции.

Вопрос о необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Было принято решение о строительстве диспансера стоимостью 1,27 млрд рублей, который рассчитан на 250 посещений в смену, в нем должно быть создано до 300 коек.

Строится объект в рамках федеральной целевой программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года.

Кроме того, власти Северной Осетии в 2019 году планируется начать строительство детского противотуберкулезного диспансера.