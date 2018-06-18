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Медвежонка из Ненецкого АО доставили в центр реабилитации животных в Твери

Общество
18 июня, 19:00 UTC+3

До Москвы хищницу доставили на самолете, остальную часть пути Мишель проделала на автомобиле

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ТАСС, 18 июня. Медвежонка, найденного в мае в районе поселка Каратайка в Ненецком автономном округе, доставили в экологический воспроизводственный реабилитационный комплекс для животных "Ромашка" Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации.

"Животное отправили из Нарьян-Мара на рейсовом самолете в Москву, откуда к новому дому его перевезли на автомобиле. Медвежонка перевозили в удобной клетке. Во время поездки до Тверской области зверь находился под постоянным присмотром", - говорится в сообщении.

Маленькую медведицу, которой дали имя Мишель, 12 мая доставили из Каратайки в Нарьян-Мар, где поселили на территории Ненецкого заповедника и сделали необходимые прививки. В департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО отметили, что будут отслеживать дальнейшую судьбу животного.

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