Самолет "Аэрофлота", совершивший вынужденную посадку в Калининграде, продолжил полет

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы во Франкфурт и совершивший в понедельник вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за недомогания ребенка на борту, продолжил полет по маршруту. Об этом сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского авиаузла Наталья Грицун.

"Ребенку, мальчику семи лет, в Храброво была оказана необходимая помощь медиками аэропорта и прибывшей из Калининграда бригадой скорой помощи. Родители ребенка отказались от госпитализации и вместе поднялись на борт лайнера, который несколько минут назад поднялся в воздух и продолжил полет во Франкфурт", - сказала она.

Как сообщалось ранее, самолет "Аэрофлота", направлявшийся из московского Шереметьево в немецкий Франкфурт совершил в районе 16:20 (17:20 мск) дополнительную посадку в Калининграде, потому что в пути стало плохо одному из пассажиров - ребенку.