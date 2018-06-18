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Самолет "Аэрофлота", совершивший вынужденную посадку в Калининграде, продолжил полет

Общество
18 июня, 19:24 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, июня. /ТАСС

Ранее на борту воздушного судна стало плохо ребенку

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КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы во Франкфурт и совершивший в понедельник вынужденную посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за недомогания ребенка на борту, продолжил полет по маршруту. Об этом сообщила ТАСС помощник генерального директора калининградского авиаузла Наталья Грицун.

"Ребенку, мальчику семи лет, в Храброво была оказана необходимая помощь медиками аэропорта и прибывшей из Калининграда бригадой скорой помощи. Родители ребенка отказались от госпитализации и вместе поднялись на борт лайнера, который несколько минут назад поднялся в воздух и продолжил полет во Франкфурт", - сказала она.

Как сообщалось ранее, самолет "Аэрофлота", направлявшийся из московского Шереметьево в немецкий Франкфурт совершил в районе 16:20 (17:20 мск) дополнительную посадку в Калининграде, потому что в пути стало плохо одному из пассажиров - ребенку.

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