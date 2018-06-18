Самолет Новосибирск - Москва вынужденно сел в Казани из-за состояния пассажира

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Рейс, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

"Борт рейсом Новосибирск-Москва (Домодедово) совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, дозаправился в 15:54 и продолжил движение по маршруту. Пассажира увезли в РКБ (Республиканская клиническая больница - прим. ТАСС) на автомобиле скорой помощи", рассказал.

По словам представителя аэропорта, на борту лайнера Boeing-737 находилось 172 пассажира.