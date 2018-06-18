УФСИН Москвы опровергло данные СМИ о плохих условия для иностранцев-болельщиков в СИЗО

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Четверо иностранных болельщиков, попавших в СИЗО-5 Москвы (у метро "Водный стадион") за кражи у других болельщиков, пользуются всеми правами заключенных и их ситуация не так плачевна, как описали в прессе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве в связи с публикацией в отдельных СМИ, что иностранные болельщики "оказались в ужасном положении".

"17 июня 2018 года по постановлениям судебных органов в карантинное отделение СИЗО-5 УФСИН России по Москве поступило четверо иностранных граждан, прибывших в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу и задержанных по подозрению в совершении преступлений, - отметили в УФСИН. - При поступлении в учреждение всем подозреваемым были разъяснены их права и обязанности, они ознакомлены с правилами внутреннего распорядка в следственных изоляторах". После медосмотра им была предоставлена возможность принять душ и переодеться в чистую одежду. Все они обеспечены спальным местом и предметами первой необходимости, им ежедневно предоставляется прогулка.

"В каждой камере кроме водопроводной, есть кипяченая вода, которую предоставляют в необходимом для содержащихся под стражей объеме, - отметили в УФСИН на жалобы иностранцев об отсутствии бутилированной воды. - Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин". Также в качестве платных услуг в СИЗО можно посещать спортзал и дополнительно принимать душ.

В штате СИЗО "работают сотрудники, владеющие иностранными языками, поэтому на все интересующие вопросы иностранные граждане получают компетентные ответы", - заявили в УФСИН.

Что касается телефонных разговоров с родственниками, то в соответствии со ст. 96 УПК РФ разрешение дают следователи, которые также уведомляют посольства или консульства государств о задержании их подданных в связи с подозрением в совершении ими преступлений.