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Reuters: новое правительство Испании может перенести останки Франко из Долины павших

Общество
18 июня, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Предыдущее правительство отказалось переносить захоронение Франко, несмотря на призывающую к этому парламентскую резолюцию

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ТАСС, 18 июня. Новое правительство Испании во главе с социалистом Педро Санчесом может перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе Долина павших близ Мадрида. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на одного из руководителей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Оскара Пуэнте, входящего в ближайшее окружение Санчеса.

"Решение об эксгумации останков Франко является вполне ясным", - заявил Пуэнте на пресс-конференции.

Предыдущее правительство Мариано Рахоя, представлявшего консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение Франко, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.

Народная партия основана в 1976 году бывшими сподвижниками Франко, поддержавшими переход страны к демократии. ИСРП возглавляла республиканское правительство Испании, сражавшееся со сторонниками Франко во время гражданской войны 1936-1939 годов.

Ранее активисты уже призывали правительство Испании превратить расположенный в 40 км от Мадрида комплекс в центр памяти жертв франкизма. Это предусматривало перемещение из расположенного там собора останков Франко и Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936) - основателя правой политической партии Испанская фаланга, которая являлась правящей при франкистском режиме.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

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