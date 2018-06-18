Сын Ратко Младича сообщил о тяжелом состоянии здоровья отца

БЕЛГРАД, 18 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Состояние здоровья экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича является тяжелым, при этом Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказывает в лечении генерала в Сербии. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник Дарко Младич, сын генерала.

"Состояние здоровья генерала тяжелое, сегодня вновь подан запрос о лишении иммунитета в отношении медиков трибунала, на этот раз мы расширили его и против тюремного врача МТБЮ доктора Паулюса Фальке, и против его заместителя. Если предварительное расследование покажет, что кто-то еще замешан в ошибочном лечении и неоказании медицинской помощи на протяжении всего процесса над генералом, то и в отношении него будет отменен иммунитет. До этого судьи нам отказали в запросе лечиться в Сербии, заявив, что защита не доказала существование аритмии. Когда мы предоставили документы, что еще врачи трибунала обнаружили у генерала Младича аритмию, они заявили, что это другая аритмия, изобретя несуществующий медицинский термин", - рассказал Младич - младший.

По его словам, команда адвокатов генерала намерена сформировать новую врачебную группу для его объективного медицинского освидетельствования.

"Вероятнее всего, мы будем формировать новую команду врачей, в которую войдут международные специалисты, включая российских врачей, надеюсь, мы увидим, что скажет медицина об этих невидимых аритмиях. Врачи утверждают, что у Младича очень опасная разновидность аритмии, а врачи трибунала вообще ее не заметили, а значит, и не лечат от нее, не дают нужных лекарств. Единственное, они немного изменили медикаменты от давления и для циркуляции крови, введя препараты, которые предложили сербские врачи в декабре. Тогда они отказались от этих лекарств, а сейчас, несколько месяцев спустя, ввели как раз то лечение и именно теми препаратами, о которых им говорили полгода назад", - сетует Дарко Младич.

По словам сына генерала, это не единственный пример подобных действий МОМУТ. Так, сегодня апелляционная палата отказала адвокатам Младича в иске об отводе трех судей, ранее принимавших участие в процессе над сербами.

"Парадокс в том, что нас направили обратиться с этим иском к председателю суда, что мы и сделали, хотя председателем суда и председателем апелляционной палаты является один и тот же человек. Теперь мы подали иск председателю МОМУТ, однако, поскольку он сам является предметом спора, то решать этот вопрос должен следующий по старшинству судья, а этот опять тот человек, против кого мы подали предыдущий иск. Не знаю, как они это решат, по-моему, они просто тянут время, вот вам Гаага", - рассказал Младич.

Приговор Младичу

Ратко Младич - бывший командующий армией боснийских сербов - 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение его дела ушло 530 дней, во время которых было заслушано 377 свидетелей и представлено почти 10 тыс. вещественных доказательств.