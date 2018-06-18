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Радаев поручил потушить за три дня пожар на свалке под Саратовом

Общество
18 июня, 22:19 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 18, июня. /ТАСС

Возгорание на Гусельской свалке твердых коммунальных отходов произошло 3 июня, с тех основной очаг возгорания был ликвидирован, остались локальные

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САРАТОВ, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил в кратчайшие сроки потушить свалку, где уже более двух недель горит мусор. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор потребовал увеличить количество техники на объекте до 40 единиц и… ликвидировать очаги возгорания на полигоне за три дня", - говорится в сообщении.

Возгорание на Гусельской свалке твердых коммунальных отходов на окраине Саратова произошло 3 июня. С тех основной очаг возгорания был ликвидирован, остались локальные.

На данной свалке 35 лет не проводилось рекультивации, свалка была закрыта в 2014 году, однако решение суда по проведению рекультивации исполнено не было.

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