Радаев поручил потушить за три дня пожар на свалке под Саратовом

САРАТОВ, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил в кратчайшие сроки потушить свалку, где уже более двух недель горит мусор. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор потребовал увеличить количество техники на объекте до 40 единиц и… ликвидировать очаги возгорания на полигоне за три дня", - говорится в сообщении.

Возгорание на Гусельской свалке твердых коммунальных отходов на окраине Саратова произошло 3 июня. С тех основной очаг возгорания был ликвидирован, остались локальные.

На данной свалке 35 лет не проводилось рекультивации, свалка была закрыта в 2014 году, однако решение суда по проведению рекультивации исполнено не было.