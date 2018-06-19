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В Los Angeles Times сменился главный редактор

Общество
19 июня, 1:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Издание возглавил 75-летний Норман Перлстайн

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Норман Перлстайн

Норман Перлстайн

© Photo by Charles Sykes/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Газета Los Angeles Times, которая входит в число ведущих периодических изданий США, сменила главного редактора. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте издания.

"Норман Перлстайн, который занимается журналистикой 50 лет и работал в самых видных изданиях, включая Time, Bloomberg News, Forbes, The Wall Street Journal, в понедельник назначен главным редактором Los Angeles Times, - отмечается в сообщении. 75-летний Перлстайн сменит на этом посту Джима Кирка, проработавшего главным редактором около семи месяцев.

В субботу было объявлено, что Los Angeles Times сменила владельца. Им стал американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян. Он приобрел газету за $500 млн у базирующейся в Чикаго (штат Иллинойс) компании Tronc. Также бизнесмен купил The San Diego Union-Tribune, еще одно популярное калифорнийское издание, и несколько менее известных СМИ.

Ожидается, что уже к концу июля большая часть 800 сотрудников Los Angeles Times перебазируется из офиса издания в центре Лос-Анджелеса в западный пригород мегаполиса. Отмечается, что на новую редакцию газеты потрачены миллионы долларов.

Los Angeles Times, основанная в 1881 году, в последнее время сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. Число работающих в ней журналистов в 1990-х годах достигало примерно 1,3 тыс. человек. К настоящему времени оно уменьшилось примерно в три раза.

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