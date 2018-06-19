Экипаж российского балкера "Петр Великий" в Шанхае попросил помощи в возвращении на родину

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Моряки с российского балкера "Петр Великий", стоящего на ремонте в Шанхае (Китай), попросили у профсоюза помощи в возвращении на родину. Как сообщает Российский профсоюз моряков во Владивостоке, судовладелец уже готовит экипажу замену.

"Профком моряков РПСМ г. Владивостока получил письмо от экипажа судна "Петр Великий" (ИМО:7721225) флаг - Россия, принадлежащего ОАО "Мурманское морское пароходство". Судно находится в судоремонтном заводе в Шанхае. На борту 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, заработная плата не выплачена за май и аванс за июнь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что репатриации потребовали семь человек. Моряки жаловались на то, что на судне имеются проблемы с провизией и в письме выразили опасение, что судно может быть продано и зарплату свою моряки не получат.

"Чтобы выяснить истинное положение с судном, профком связался с начальником управления трудовыми ресурсами ОАО "Мурманского морского пароходства" Шевелевой Светланой Викторовной. Она подтвердила информацию, что в настоящее время "Петр Великий" находится в ремонте в Китае. Что касается продажи судна, решение пока не принято. Готовится смена семи членов экипажа, подавших заявления", - говорится в сообщении.

Уточняется, на ближайшие дни, 18-20 июня, запланировано оформление китайской визы для сменного экипажа, ожидается, что она будет готова 22 июня, и на следующий день семеро человек должны вылететь в Шанхай. Заработную плату за май компания обязалась выплатить в соответствии со сроками, указанными в коллективном договоре, - с 14 июня. По словам начальника управления, перечисления уже начались, а зарплату за июнь обещают выплатить в срок - после 14 июля. "Что касается питания, компания объяснила, что критической ситуации нет, но из-за праздников в Китае в понедельник доставка продуктов ожидается во вторник, 19 июня", - уточняется в сообщении.