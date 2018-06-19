В больницах Амурской области сократят сотрудников, не относящихся к лечебному процессу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Амурской области планирует сокращение персонала в больницах региона. Изменения в штатном расписании коснутся специалистов немедицинского профиля, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

"Практически во всех территориях региона мы будем наращивать врачебный потенциал. Сейчас разрабатывается программа привлечения врачебных кадров, поскольку многие учреждения испытывают нехватку профильных специалистов, участковых врачей, но в то же время в медицинских организациях наблюдается избыток персонала, не относящегося к категории медработников - это бухгалтеры, экономисты, плотники, печники, водители, электрики, специалисты в различных областях, не относящихся к лечебному процессу. Все они, конечно же, нужны в учреждениях, но в адекватном количестве - и не вместо врачей. Сокращения будут проводиться только после тщательного изучения уровня занятости сотрудников, и они не коснутся врачей, узких специалистов", - сказал ТАСС Андрей Субботин.

На минздрав региона изучает штатное расписание сотрудников больницы города Зея. "В данный момент уточняется объем нагрузки на санитарок и на каждого сотрудника немедицинского профиля, по результатам данной работы будет известно точное число сотрудников, подлежащих сокращению. Врачей и средних медработников нынешнее сокращение не коснется, часть санитарок будет переведена в должность "уборщик помещений" - в соответствии с реальными обязанностями", - добавил Субботин.