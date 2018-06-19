Ученые предполагают, что гибель сельди на Сахалине связана с дефицитом кислорода в воде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Ученые предполагают, что причиной массовой гибели сельди в заливе Пильтун на севере Сахалина стала сложная ледовая обстановка, которая привела к дефициту кислорода в воде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО).

Ранее специалисты региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" зарегистрировали массовую гибель тихоокеанской сельди в заливе Пильтун. Пробы сельди для анализа были отправлены в Москву.

По данным института, в заливе Пильтун ледовая обстановка развивалась по неблагоприятному сценарию. Острый дефицит кислорода могли вызвать ледовые заторы, а также наличие битого льда, которым забивались жабры рыб.

Специалисты не исключают и другие факторы. Для выяснения причин массовой гибели тихоокеанской сельди в заливе Пильтун проведен химический анализ проб воды и биологический анализ рыбы, измерен уровень радиационного фона. Исследования установили высокое содержание органических веществ в воде и дефицит растворенного кислорода. Кроме того, уровень содержания нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ не превышает предельно допустимую концентрацию.

В настоящий момент проводится химический анализ проб рыбы на содержание в них загрязняющих веществ (пестицидов, нефтяных и полиароматических углеводородов, токсичных элементов), способных вызвать острое токсическое отравление.

Специалисты заявляют, что окончательные причины массовой гибели сельди и острой нехватки кислорода могут быть выявлены только после дополнительных исследований.