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Ростуризм ожидает увеличения турпотока на Дальний Восток на 20% ежегодно

Общество
19 июня, 8:22 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 19, июня. /ТАСС

Замруководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев уточнил, что регионы ДФО активно посещают туристы из Китая, Японии и Кореи

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ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Туристический поток на Дальний Восток увеличился вдвое за последние четыре года, ожидается прирост количества посетивших регион на 20% ежегодно. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.

"По итогам безвизовых поездок китайский граждан, тренд у нас уже на протяжении четырех лет остается не менее 20% роста. Мы фактически туристические потоки на Дальний Восток увеличили в два раза. Это достаточно серьезный показатель", - сказал Королев журналистам в Хабаровске.

Он уточнил, что, помимо китайцев, регионы Дальнего Востока активно посещают туристы из Японии и Кореи. Турпоток из этих стран за последнее время увеличился не менее чем на 30%.

"Я уверен, что тот же тренд будет сохранен, и двадцатипроцентный рост туристического потока [ежегодно], он точно будет", - сказал Королев.

Как уточнил заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виталий Селюков, регион также демонстрирует положительную тенденцию в увеличении количества приехавших иностранцев. Так, в 2017 году край посетило 50,4 тыс. туристов, что на 23% превышает показатели 2016 года. В течение первого квартала в край приехало втрое больше иностранцев по сравнению с тем же периодом 2017 года.

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