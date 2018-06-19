Ростуризм ожидает увеличения турпотока на Дальний Восток на 20% ежегодно

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Туристический поток на Дальний Восток увеличился вдвое за последние четыре года, ожидается прирост количества посетивших регион на 20% ежегодно. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.

"По итогам безвизовых поездок китайский граждан, тренд у нас уже на протяжении четырех лет остается не менее 20% роста. Мы фактически туристические потоки на Дальний Восток увеличили в два раза. Это достаточно серьезный показатель", - сказал Королев журналистам в Хабаровске.

Он уточнил, что, помимо китайцев, регионы Дальнего Востока активно посещают туристы из Японии и Кореи. Турпоток из этих стран за последнее время увеличился не менее чем на 30%.

"Я уверен, что тот же тренд будет сохранен, и двадцатипроцентный рост туристического потока [ежегодно], он точно будет", - сказал Королев.

Как уточнил заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виталий Селюков, регион также демонстрирует положительную тенденцию в увеличении количества приехавших иностранцев. Так, в 2017 году край посетило 50,4 тыс. туристов, что на 23% превышает показатели 2016 года. В течение первого квартала в край приехало втрое больше иностранцев по сравнению с тем же периодом 2017 года.