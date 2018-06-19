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Минтруд РФ разрабатывает программы активной занятости для людей предпенсионного возраста

Общество
19 июня, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ведомство будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией со стороны работодателя

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтруд прорабатывает программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить квалификацию. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 1" сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

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"Мы в настоящее время прорабатываем программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста", - сказал он. "Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в "новом" возрасте [пенсионерами] - раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность", - пообещал Пудов.

Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.

Правительство РФ в субботу внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первое чтение документа может состояться 19 июля. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроектом предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин - в 2034 году.

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