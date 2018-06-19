Путин: форум научной и творческой интеллигенции СНГ послужит продвижению интеграции

АСТАНА, 19 июня. /ТАСС/. Инициативы XIII Форума научной и творческой интеллигенции государств - участников СНГ, который во вторник открылся в Астане, послужат продвижению интеграционных процессов в странах Содружества, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам мероприятия. Его зачитал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"На протяжении многих лет форум является важнейшим мероприятием гуманитарной тематики, проводимым в рамках Содружества независимых государств. Предоставляя широкие возможности для неформального, заинтересованного общения между представителями науки, культуры, искусства и образования, журналистами и публицистами, он в полной мере доказал свою востребованность и эффективность", - говорится в приветствии президента.

Глава государства также отметил, что ключевая тема нынешнего форума - "Диалог в СНГ - перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке" - представляется весьма актуальной.

"Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием общественных, молодежных, экспертных контактов, согласовать ряд масштабных совместных программ и проектов, многие из которых будут реализованы уже в ходе проводимого в настоящее время в Содружестве Года культуры. Уверен, что ваши предложения и инициативы послужат дальнейшему продвижению интеграционных процессов на пространстве СНГ, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - говорится в приветствии президента.

Форум, который проходит 19-20 июня в Астане, собрал более 200 делегатов из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины и Узбекистана. В ходе мероприятия состоится торжественная церемония награждения лауреатов главной Межгосударственной премии СНГ - "Звезды Содружества", которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Форум завершится принятием резолюции, в которой участники подведут итоги совместной работы и сформулируют задачи на ближайшую перспективу.