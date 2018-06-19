Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор запретил прием в Евроазиатскую богословскую семинарию

Общество
19 июня, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Сообщается, что учебное заведение не выполнило предписание ведомства в установленные сроки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок за последнюю неделю запретил прием в Евроазиатскую богословскую семинарию и лишил госаккредитации Тверской институт экологии и права. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в религиозную образовательную организацию высшего образования Евроазиатскую богословскую семинарию Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия". По результатам проведенной проверки... лишен государственной аккредитации Тверской институт экологии и права", - сказали в пресс-службе.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
2
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
5
Следующая акция "День без турникетов" пройдет в Москве 19-21 июля
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости