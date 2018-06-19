Рособрнадзор запретил прием в Евроазиатскую богословскую семинарию

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор по результатам проверок за последнюю неделю запретил прием в Евроазиатскую богословскую семинарию и лишил госаккредитации Тверской институт экологии и права. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в религиозную образовательную организацию высшего образования Евроазиатскую богословскую семинарию Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия". По результатам проведенной проверки... лишен государственной аккредитации Тверской институт экологии и права", - сказали в пресс-службе.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.